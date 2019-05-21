مصر توافق على إعادة تشريح جثة القتيل الفلسطيني في تركيا

قالت عائلة فلسطيني عثر عليه مشنوقًا في سجن تركي إن مصر وافقت على إعادة تشريح جثته، بناءً على طلبها بعد أن اتهمت السلطات التركية بـ ”تعذيبه“.

وكان جثمان زكي مبارك نُقل إلى القاهرة الأسبوع الماضي من تركيا، وتأمل العائلة إعادته إلى غزة التي يتحدر منها لدفنه هناك، لكنها أصرت على إعادة تشريح الجثة قبل الدفن.

وقال عبس مبارك، ابن عم زكي مبارك، الموجود حاليًا في القاهرة: إن ”لسانه مقطوع وهناك آثار تعذيب على الجثمان“. موضحًا أن ”التشريح سينتهي مساء اليوم الثلاثاء وسيتم نقل الجثمان إلى غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري“.

وأضاف أن ”الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المتهم الأول في هذا القتل خارج القانون“.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول ذكرت أنه عثر على زكي مبارك، الذي أوقف مع شخص آخر في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل الماضي، مشنوقًا أمام باب الحمام في زنزانته الانفرادية في سجن سيليفري قرب إسطنبول.