مصر.. القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش ومقتل 16 عنصرًا

نجحت قوات الشرطة في مصر بالقضاء على خليتين إرهابيتين، وتصفية 16 من العناصر الخارجة عن القانون، في مدينة العريش بمحافظة سيناء.

ووفقًا لبيان من وزارة الداخلية المصرية، ”تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخططان لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش“.

وأضاف البيان، ”جرت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية؛ ما أسفر عن مصرع عدد 16 إرهابًيا والعثور بحوزتهم على ( 8 بنادق آلية، و1 بندقية FN ، 3 بندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة، و1 حزام ناسف)“. مضيفًا أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات“.

وتعد مدينة العريش من المناطق التي ينشط فيها تنظيم ”ولاية سيناء“ الموالي لتنظيم ”داعش“، وعادة ما يتلقى الضربات من قوات الجيش المصري، من خلال العملية العسكرية الشاملة التي بدأت في فبراير/ شباط 2018.