الأردن.. هند الفايز تواجه السجن لمدة عام

أفادت مذكرة تبليغ صادرة عن محكمة صلح جزاء عمان، بحبس النائب الأردنية السابقة المعارضة هند الفايز لمدة عام بتهمة إصدار شيك دون رصيد، في قضية رفعها عليها مجلس أمانة عمان الكبرى.

وجاء قرار المحكمة بحبس الفايز لمدة عام مع دفع الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليها قدرها 100 دينار والرسوم إقرارًا غيابيًا قابلًا للاعتراض.

وأوضحت مذكرة التبليغ، التي انتشرت اليوم كإعلان في الصحف المحلية، أن قيمة المبلغ الإجمالية تصل إلى 70 ألفًا و 800 دينار (100 ألف دولار أمريكي)، مشيرة إلى أنه ثبت بالأدلة الواردة ارتكاب الفايز الجرم المسند إليها، لذلك تقرر في تاريخ 16-1-2019 الحكم بحبسها مدة سنة مع تضمينها الرسوم والنفقات المبينه أعلاه.

وكانت الشرطة الأردنية قد اعتقلت النائب السابقة هند الفايز قبل أيام على قضية مالية، ما أشغل الرأي العام الأردني بعد أن انتشر مقطع فيديو يوثق عملية الاعتقال التي تمت قبيل موعد الإفطار أثناء توجه الفايز إلى منطقة الدوار الرابع حيث مقر الحكومة والتي اعتاد المعارضون على تنظيم وقفات احتجاجية فيها مساء يوم الخميس من كل أسبوع.

وربط مراقبون بين قضية اعتقال الفايز وعودة وزير الداخلية القوي سلامة حماد إلى الفريق الحكومي في التعديل الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على حكومته.

وكانت الفايز قد اتهمت الوزير سلامة حماد بتزوير الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2016 ضدها، عبر القضية المعروفة إعلاميًا في الأردن بـ ”سرقة صناديق اقتراع دائرة بدو الوسط“ التي تنتمي إليها الفايز، وهو ما تسبب بخسارتها الانتخابات، بحسب ما قالت في وقت سابق.