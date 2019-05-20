أول تعليق أمني عراقي على قصف السفارة الأمريكية وسط بغداد

علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الإثنين، على حادثة القصف الصاروخي، الذي استهدف السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم القيادة يحيى رسول في تغريدة له إن ”الوضع الأمني في العاصمة بغداد مستقر وقواتنا في قيادة عمليات بغداد تواصل الليل بالنهار لحفظ أمن مواطنينا أولًا والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية والمحلية ثانيًا“.

وأكد رسول أنه ”لا يوجد شيء يدعو للقلق“، وعلى وسائل الإعلام أن تعود للمصادر الرسمية قبل نشر الأخبار التي ربما تكون غير صحيحة“.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في وقت سابق، عدم إصابة أي عنصر أمريكي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًّا (الحي الدبلوماسي)، وسط العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على طلب واشنطن من موظفيها غير الأساسيين مغادرة العراق فورًا، بسبب ما وصفته بـ“تهديد حقيقي“.

وتقول واشنطن إنها تخشى من أن يشن وكلاء إيران في العراق، وهي فصائل شيعية مسلحة، هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في العراق.