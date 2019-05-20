الأمن العراقي يعتقل مسؤول ”سبايا داعش“ (صورة)

تمكنت القوات الأمنية في العراق، يوم الإثنين، من اعتقال مسؤول ”السبايا“ في تنظيم داعش بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي الرسمي، أن ”شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول (السبايا) خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل“.

وبين أن ”المعتقل عمل بعدها في إعلام داعش والنشر في وكالة (أعماق) التي يستخدمها داعش في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء“.

وبحسب البيان فان ”المعتقل من عائلة داعشية معروفة، وقد تم القبض عليه في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل“.