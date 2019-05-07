إسرائيل بصدد إنشاء جدار عازل جديد على حدود غزة‎

كشفت مصادر عبرية، أمس الاثنين، أن إسرائيل بدأت في تشييد جدار إسمنتي عازل جديد، على الحدود مع قطاع غزة، منعاً للاستهداف المباشر لآليات الاحتلال من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال الصحفي الإسرائيلي ألموغ بوكير مراسل القناة العاشرة العبرية، إنه ”بعد إطلاق الصاروخ المضاد أمس على مركبة القتيل موشيه فيدر الذي يعمل في مؤسسة الجيش سيتم تشييد جدار دفاعي بارتفاع حوالي مترين وطول 600 متر.

وتهدف إسرائيل من هذا الجدار إلى حجب المنطقة المكشوفة على الحدود مع قطاع غزة، ومنع إطلاق النار المباشر من فصائل المقاومة، التي استهدفت آليات لجيش الاحتلال بصواريخ ”كورنيت“ الموجهة للمرة الثانية.

تأتي تلك الخطوة في أعقاب استهداف حماس والجهاد الإسلامي ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة وتدميرها وتصوير العملية بالفيديو وعرضها على الانترنت.

وقالت ”كتائب القسام“ و“سرايا القدس“، في بيان صحفي مشترك إنه ”في إطار عمليات الغرفة المشتركة (تضم الفصائل الفلسطينية) للرد على العدوان تم استهداف ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع)“، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تصريحات تنفي أو تؤكد ما ورد في بيان ”القسام“ و“سرايا القدس“.