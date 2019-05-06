قناة إسرائيلية: إدخال أموال قطرية لغزة والسيطرة على حركة الجهاد أبرز بنود التهدئة

نشرت قناة ”كان“ الإسرائيلية مساء الإثنين، ما قالت إنها بنود اتفاق التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، مشيرة إلى أن الأخيرة وافقت على إدخال 30 مليون دولار لصالح حركة حماس في غزة.

وقالت القناة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ”وافق على إدخال 30 مليون دولار من قطر لصالح لحركة حماس في قطاع غزة، ضمن بنود اتفاق التهدئة بين الطرفين“.

وأشارت إلى أن من بين بنود اتفاق التهدئة، ”التزام حركة حماس بكبح جماح حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي تتهمها إسرائيل بمحاولة افتعال مواجهة عسكرية معها بإيعاز إيراني“.

وقد تضمن الاتفاق، ”تخفيض حركة حماس لأنشطة مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة، مع التزام إسرائيل بعدم استهداف المتظاهرين المشاركين في هذه المسيرات“.

ولم تعقب حركة حماس على التقارير الإسرائيلية، إلا أنها حذرت في وقت سابق، من أن مماطلة إسرائيل في إدخال الأموال القطرية لغزة، والتنصل من استحقاقات التهدئة سيدفع المنطقة إلى التصعيد.

وانتهت موجة من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل صباح الإثنين، استمرت منذ السبت الماضي، سقط خلالها 28 فلسطينيًا و4 إسرائيليين، في عمليات قصف متبادلة بين الطرفين.