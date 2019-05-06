صحيفة عبرية تكشف معلومات جديدة عن صواريخ حماس المتطورة

سلطت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الإثنين، الضوء على الصواريخ المتطورة التي أطلقتها حركة حماس بواسطة ذراعها المسلح، ”كتائب القسام“، خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة: إن الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة هذه المرة كانت قصيرة المدى، ولكن مع وزن هائل يحمل عشرات بل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة.

واعتبرت أن إطلاق الصواريخ كان متدرجًا منذ بداية التصعيد ليصل إلى أقصى مدى له خلال الليلة الماضية، والتي شهدت إطلاق أكبر وابل من الصواريخ بواقع 117 صاروخًا أطلقت في غضون ساعة فقط.

وحذرت ”يديعوت“ من أن هذه الصواريخ المتطورة تعتبر ورقة جديدة في يد ”حماس“، حيث كانت تجهزها للمرحلة المقبلة من التصعيد لقتل مزيد من الإسرائيليين، على حد زعمها.

يذكر أن ”كتائب القسام“ الجناح العسكري التابع لحركة ”حماس“، أعلنت الإثنين، نجاحها في اختراق منظومة القبة الحديدية.

وقال ”أبو عبيدة“ الناطق باسم الكتائب في بيان نشره الموقع الرسمي لها: إن ”الكتائب نجحت في تجاوز القبة الحديدية وتضليلها“، مؤكدًا ”تجاوز منظومة القبة الحديدية التي تنصبها إسرائيل بغلاف غزة“.

وأضاف: ”لقد نجحت كتائب القسام بفضل الله في تجاوز ما يسمى بالقبة الحديدية من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة“.

وتوصلت إسرائيل إلى اتفاق تهدئة مع الفصائل الفلسطينية عبر الوسيط المصري، في ساعة مبكرة الإثنين، بعد اندلاع أخطر مواجهات منذ حرب العام 2014، حسب ما أعلن 3 مسؤولين مطلعين على المفاوضات.

وتوسطت مصر في الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الساعة الـ 4:30 فجرًا، بالتوقيت المحلي، حسب ما قال مسؤول في حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، وآخر في حركة الجهاد الإسلامي، اشترطا عدم كشف هويتيهما.

وبدأ التصعيد السبت مع إطلاق مئات الصواريخ من غزة، وردت إسرائيل بغارات جوية تواصلت الأحد.