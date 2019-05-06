نتنياهو يتوعد غزة بحرب مقبلة بعد الاستعداد‎

توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الفصائل الفلسطينية وسكان قطاع غزة بحرب مقبلة، مشدداً على أن إسرائيل تستعد للمراحل المقبلة.

وقال نتنياهو في تغريدات عبر ”تويتر“ اليوم، إن ”المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد. نستعد للمراحل المقبلة. كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب“.

وأضاف: ”ضربنا حماس والجهاد الإسلامي بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين. ضربنا أكثر من 350 هدفًا واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب“، على حد زعمه.

يذكر أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق تهدئة مع الفصائل الفلسطينية عبر الوسيط المصري، في ساعة مبكرة الاثنين، بعد اندلاع أخطر مواجهات منذ حرب العام 2014، حسب ما أعلن 3 مسؤولين مطلعين على المفاوضات.

وتوسطت مصر في الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الساعة الـ 4:30 فجرًا، بالتوقيت المحلي، حسب ما قال مسؤول في حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، وآخر في حركة الجهاد الإسلامي اشترطا عدم كشف هويتيهما.

وبدأ التصعيد السبت مع إطلاق مئات الصواريخ من غزة وردت إسرائيل بغارات جوية تواصلت الأحد.

واستشهد 27 فلسطينيًّا، بينهم 9 نشطاء على الأقل ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما قتل 4 في الجانب الإسرائيلي.

وقال المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، إن ”اتفاق وقف إطلاق النار الجديد ”تم بشرط أن يكون متبادلًا ومتزامنًا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة“.

وحسب المسؤول الفلسطيني، فإن من بين الخطوات ”سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلًا، واستكمال تحسين الكهرباء والوَقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير“.