نتنياهو يأمر بتوسيع الهجمات ضد الفلسطينيين في غزة

قال موقع ”والا“ العبري، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز لجيش الاحتلال بمواصلة تنفيذ هجمات كبيرة في غزة واستقدام تعزيزات من جنود ومدرعات وآليات إلى حدود غزة.

ونقل الموقع عن نتنياهو قوله في مستهل اجتماع الحكومة: ”لقد أمرت الجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجمات الضخمة في غزة وتكثيف القوات المدرعة والمدفعية والمشاة“.

وأضاف: ”حماس تدفع ثمنًا باهظًا لأنشطتها وكذلك تدفع أيضًا ثمنًا لأنشطة الجهاد الإسلامي“.

بدوره، قال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر تويتر اليوم إنه ”تم استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع #غزة كقوة قتالية جاهزة بالإضافة إلى مواصلة الجهود الدفاعية المختلفة“.

ودوت صافرات الإنذار قبل قليل، في مناطق بغلاف غزة، وتحديدًا في ناحل عوز، وعالموميم، فيما استهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم الأحد، منزلًا في بلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات.

كما أطلقت طائرات الاستطلاع عددًا من الصواريخ صوب مخرطة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الناشطين شمال قطاع غزة، وفق ما نقل المتحدث باسم الجيش.

وتم استهداف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة، وسط أنباء عن وجود إصابات، كما نقلت مصادر محلية، بالإضافة إلى قصف موقعٍ غرب مدينة غزة، وموقع في حي الزيتون جنوب المدينة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القنابل الدخانية والقذائف تجاه ما يعرف بـ ”شارع جكر“ مقابل حي الزيتون شرق مدينة غزة، بينما استهدفت زوارق الاحتلال البحرية شاطئ ”بحر الواحة“ غرب بيت لاهيا بعدة قذائف.