الفصائل الفلسطينية: لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لمطالبنا

قالت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، فجر الإثنين، ”أن المعركة لن تتوقف، قبل استجابة الاحتلال لمطالب شعبنا“.

وأضافت الغرفة المشتركة في تصريح مقتضب : ”لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لمطالب شعبنا، ولن نسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو لتفاهماتها مع المقاومة“.

وذكرت مصادر فلسطينية، في وقت سابق ، أن مقترحا إسرائيليا رفضته الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل عودة الهدوء مقابل الهدوء.

وتابعت المصادر ،أن جهودا دولية متواصلة من أجل التوصل لاتفاق تهدئة ووقف لإطلاق النار.

وتبدو الأوضاع الميدانية الأمنية في قطاع غزة، أكثر حدة وتوترا، عقب استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف بنايات سكنية، في حين ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ.