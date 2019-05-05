الطيران الإسرائيلي يدمر منزلا جنوب قطاع غزة

دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الإثنين، منزلا فلسطينيا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد تدميرها لعدد من البيوت والبنايات السكنية في أنحاء متفرقة من القطاع.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل منزلا يعود لعائلة أبو طير، في بلدة عبسان الكبيرة بمدينة خانيوس جنوب القطاع.

وأضافت المصادر، أن قصف طيران الاستطلاع تبعه عدة صواريخ من طائرات إسرائيلية حربية من نوع f16، أحالت البيت إلى ركام ودمرته بشكل كامل.

في السياق ذاته، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار على شاطئ شمال غزة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على السياج الشرقي لقطاع غزة، عدة قذائف تجاه عدد من الأراضي الزراعية والبيوت الفلسطينية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 25 فلسطينيا، وإصابة 154 آخرين، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، (من بينهم 3 سيدات و 2 أجنّة ورضيعين).