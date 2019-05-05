هنية: العودة للتهدئة مرهونة بالتزام إسرائيل بوقف كامل لإطلاق النار

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الأحد، إن العودة للهدوء في قطاع غزة، مشروطة بالتزام إسرائيل بوقف كامل لإطلاق النار، وتفاهمات التهدئة المبرمة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأضاف هنية، في بيان، أن ”العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهون بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل، خاصة ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية“.

وأضاف أن ”على الاحتلال البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة للمواطنين في غزة على طريق إنهاء الحصار والاحتلال، ودون ذلك ستكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة“.

وتابع هنية أن ”التباطؤ في تنفيذ التفاهمات ومحاولة كسب الوقت، خلق حالة من الاحتقان في أوساط أهلنا في غزة، ارتفعت وتيرته بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الراهن“.

وأكد هنية أن ”إسرائيل كانت تخطط للتصعيد وإيصال الأمور نحو حافة الهاوية من خلال قصف البيوت والمنازل والمقرات الحكومية، وارتكاب المجازر ضد العائلات، ما دفع المقاومة إلى توسيع دائرة الرد وتطويره، ليس بهدف الذهاب إلى حرب جديدة، بل من أجل لجم العدوان“.

واستشهد أكثر من 24 فلسطينيًا، وأصيب نحو 80 آخرون في التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، من بينها منشآت سكنية ومبانٍ حكومية تابعة لحماس، واستهدفت سيارة كان يستقلها ناشط كبير في حركة حماس، تتهمه إسرائيل بنقل أموال الحركة من إيران إلى قطاع غزة.