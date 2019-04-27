هنية يتحدث عن ”دولة غزة وسيناء“ وملف المصالحة.. وفتح تعلق

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، إن ما يسمى ”دولة غزة وسيناء“ ما هي إلا خزعبلات، وإنه لا دولة في غزة ولا تمدد لغزة إلا في إطار الجغرافيا السياسية.
وأضاف في كلمة له خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية، أن ”كل ما يقال عن أننا نأخذ من سيناء (مصر) هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة، ولا للوطن البديل، لا للتعويض عن حق العودة، ولا للتنازل عن حق العودة، ولا تنازل عن أي شبر بالقدس“.
وأوضح هنية أنه ”سنعرض هذه الرؤية على إخواننا في حوار معمق تكتمل فصوله في الضفة والخارج وعلى الجميع، من أجل تثبيت رؤية وطنية لإسقاط صفقة القرن، والحفاظ على الحد الأدنى من البرنامج الفلسطيني المشترك“.
وأكد: ”لن نستطيع مواجهة هذا الوضع إلا بصف موحد، ونقول لإخواننا جميعًا إننا مستعدون إلى لقاءات عاجلة وسريعة مع الكل الوطني بدون استثناء، وخاصة مع إخوتنا مع حركة فتح“.
وأشار هنية إلى أن ”الحراك (الصهيو أمريكي) لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى بصفقة القرن، (تكمن) خطورته أن الهدف منه تصفية القضية، ونحن بحاجة إلى التوافق على رؤية وطنية فلسطينية استراتيجية، وإلى الكثير من آليات التنفيذ لهذه الرؤية لمواجهة الواقع الذي تمر به القضية الفلسطينية“.
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