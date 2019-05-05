المجلس العسكري في السودان: سنقدم غدًا رؤيتنا للمرحلة الانتقالية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، أنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد، غدًا الاثنين.

وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، خلال مؤتمر صحفي:“إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي، لكنه يختلف مع بعضها الآخر“.

وتابع الكباشي، قائلًا:“هناك الكثير من الجوانب التي نتفق مع المعارضة فيها، وهناك أخرى نختلف فيها، فلننتظر إلى يوم غدٍ لننشر وثيقتنا، كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير“.

وقال الكباشي، إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة ”جيدة، وإن المفاوضات ستستمر“.