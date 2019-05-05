شاهد.. كتائب ”القسام“ تنشر مقطع فيديو لاستهداف مركبة عسكرية إسرائيلية

نشرت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لاستهداف مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود المحاذية لقطاع غزة، بصاروخ من نوع ”كورنيت“.

ويُظهر مقطع الفيديو رصد كتائب القسام مركبةً عسكرية تتوسط شارعًا وأرضًا زراعية على الحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة، فيتم بعدها استهداف المركبة بصاروخ ”كورنيت“.

وأعلنت كتائب القسام اليوم استهداف جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ موجه شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب، بتصريح مقتضب: ”في إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان، كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية شمال القطاع بصاروخ موجه مطور، وتصيبها بشكل مباشر“.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أي أنباء عن هذا الحادث، إذ يفرض الجيش الإسرائيلي رقابة عسكرية على الأخبار المتعلقة بخسائره.

ويأتي هذا التطور، بعد الإعلان عن مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين، في مناطق عسقلان وبئر السبع، جراء إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ صوب عدد من المدن والبلدات القريبة من غزة.