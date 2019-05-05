6 شهداء إثر غارات منفصلة شنّها الاحتلال على منازل في قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، إثر غارات منفصلة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف مختلفة في قطاع غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزلهم المجاور للمدرسة الأمريكية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا يعود لعائلة المدهون، دون سابق إنذار، ما أدى لاستشهاد شابين وسيدة، جميعهم من عائلة واحدة.

وفي سياق منفصل، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، شقة سكنية في برج زعرب وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

كما أطلقت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قذيفة مدفعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخر بجراح.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلى 16 شهيدًا، خلال يومي السبت والأحد، من بينهم طفلة ووالدتها، فيما اغتالت إسرائيل أحد نشطاء حركة حماس البارزين، والذي تتهمه بنقل أموال الحركة من إيران إلى قطاع غزة.

وازدادت وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي، للمباني السكنية والبنايات العامة والخاصة، خلال التصعيد المستمر ضد قطاع غزة منذُ اليومين الأخيرين، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، مقرًا أمنيًا تابعًا للأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت مقر جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، غرب مدينة غزة، بعد أن استهدفته بأكثر من 3 صواريخ.

وأعطى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، مساء اليوم الأحد، تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بتكثيف الهجمات ضد قطاع غزة، وتعزيز القوات على الحدود.