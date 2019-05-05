الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 600 صاروخ من غزة

أعلن قائد في سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الأحد، أن قواته رصدت منذ أمس السبت، إطلاق 600 صاروخ من قطاع غزة، نحو البلدات الإسرائيلية الجنوبية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن القائد العسكري الذي لم تذكر اسمه، أن 200 صاروخ من أصل 600 أطلقوا باتجاه مناطق مأهولة بالسكان.

وأضاف أن نظام ”القبة الحديدية“ الدفاعي اعترض 86% من الصواريخ التي أطلقت نحو المناطق المأهولة بالسكان، وفقًا لـ“الأناضول“.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مقرًا أمنيًا تابعًا لحركة حماس، غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن ”طائرات الاحتلال استهدفت مقر جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، غرب مدينة غزة، بأكثر من 3 صواريخ“.

كما أطلقت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قذيفة على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخر بجراح.

وحسب المصادر الطبية الفلسطينية، فإن الشهيدين هما محمود أبو عرمانة (26 عامًا)، ومحمد أبو عرمانة (33 عامًا).

ويشهد قطاع غزة، منذ صباح السبت، تصعيدًا عسكريًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 12 فلسطينيًا بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 83، في المقابل قتل 3 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.

ومساء الأحد، أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، تعليماته للجيش بتصعيد عمليات القصف في قطاع غزة، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، إن ”الكابينت“ أصدر أوامره للجيش أيضًا بتعزيز قواته في محيط القطاع.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الأحد، خلال افتتاحه جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه أمر بتعزيز قوات الجيش في محيط القطاع، خاصة من سلاح المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة.