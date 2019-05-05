إسرائيل تستهدف فلسطينيًا على دراجة نارية بغزة (فيديو)

إسرائيل تستهدف فلسطينيًا على دراجة نارية بغزة (فيديو)

المصدر: غزة - إرم نيوز

قصفت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الأحد، دراجة نارية في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مسجلًا، يظهر شابًا يستقل الدراجة النارية ويسير بها في منطقة الفالوجا، قبل أن تباغته صواريخ طائرة استطلاع إسرائيلية.

وأكدت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بجروح حرجة، بعد استهداف دراجته النارية، نقل على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وما زالت الطائرات الإسرائيلية تحلق على مستويات منخفضة في أجواء قطاع غزة، في ظل توتر أمني، وقصف مستمر لعشرات الأهداف.

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