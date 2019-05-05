إسرائيل تستهدف فلسطينيًا على دراجة نارية بغزة (فيديو)

قصفت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الأحد، دراجة نارية في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مسجلًا، يظهر شابًا يستقل الدراجة النارية ويسير بها في منطقة الفالوجا، قبل أن تباغته صواريخ طائرة استطلاع إسرائيلية.

#شاهد|| لحظة استهداف طائرة استطلاع "إسرائيلية" دراجة نارية كان يستقلها أحد الفلسطينيين بمنطقة الفالوجا شمال #قطاع_غزة pic.twitter.com/FKvG917BcF — Quds TV – قناة القدس (@QdsTvSat) May 5, 2019

وأكدت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بجروح حرجة، بعد استهداف دراجته النارية، نقل على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وما زالت الطائرات الإسرائيلية تحلق على مستويات منخفضة في أجواء قطاع غزة، في ظل توتر أمني، وقصف مستمر لعشرات الأهداف.