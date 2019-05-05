حماس والجهاد تستهدفان جيبًا عسكريًا إسرائيليًا على حدود غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، عن استهداف جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ موجه شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب، بتصريح مقتضب، إنه ”في إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان، كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية شمال القطاع بصاروخ موجه مطور، وتصيبها بشكل مباشر“.

ولم تورد وسائل الإعلام الإسرائيلية، أي أنباء عن هذا الحادث، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي رقابة عسكرية على الأخبار المتعلقة بخسائره.

ويأتي هذا التطور، بعد الإعلان عن مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين، في مناطق عسقلان وبئر السبع، جراء إطلاق الفصائل الفلسطينية لصواريخ صوب عدد من المدن والبلدات القريبة من غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي، بعدد من الصواريخ أراض زراعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.