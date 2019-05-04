رئيس وزراء العراق يستعرض نتائج جولته الأوروبية مع بومبيو

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بحثا خلاله عددًا من القضايا والتطورات في المنطقة.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان، أن ”رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أكد خلاله أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتعميق العلاقات الاقتصادية ورغبة العراق بنقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية إلى العراق وخلق فرص عمل وتطوير القطاعات الحيوية فيه“.

وأشار البيان إلى أن عبد المهدي ”شدد على أهمية تعزيز جهود الطرفين لحسم المفاوضات النهائية وتوقيع مشروع (الحزمة الواحدة) مع شركة اكسون موبيل الأمريكية لتطوير قطاع الطاقة العراقي“. كما استعرض عبد المهدي نتائج جولته الأوروبية والملفات المهمة الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أكد بومبيو ”دعم واشنطن للحكومة العراقية وسياستها الخارجية، مرحبًا بأخذ العراق دوره وموقعه الكبير في المنطقة وبتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين“.

وكثفت واشنطن حراكها الاقتصادي تجاه العراق، بعد توقيع الحكومة العراقية اتفاقية شاملة مع شركة سيمينز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة، بمبلغ قدره 14 مليار دولار، وعلى ثلاث مراحل تمتد لأربع سنوات.