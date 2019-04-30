عبدالمهدي: فيديو البغدادي صُور في منطقة نائية

علّق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، يوم الثلاثاء، على ظهور زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في تسجيل مصور جديد.

وقال عبدالمهدي، إن ”الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية“، دون أن يحدد في أي بلد تقع تلك المنطقة.

وأضاف أن ”مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي، الذي نشر على الإنترنت في وقت متأخر من أمس الإثنين، مجرد محاولة لدعم أنصار داعش”.

وشدد على أن تنظيم داعش ”لا يزال يشكل خطرًا كامنًا في جميع أنحاء العالم رغم تضاؤل قدراته“، محذرًا من أنه ”سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات“.