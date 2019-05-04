استشهاد طفلة فلسطينية جراء القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم السبت، استشهاد طفلة فلسطينية، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الطفلة ”صبا محمود أبو عرار“، والتي تبلغ من العمر سنة وشهرين، استشهدت جراء استهداف إسرائيلي، شرق مدينة غزة.

وباستشهاد الطفلة ”صبا“ يكون عدد الشهداء الفلسطينيين منذ الأمس ارتفع إلى 5 شهداء وأكثر من 60 إصابة، فيما ما زال القصف الإسرائيلي متواصلًا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع إسرائيلية في غلاف غزة منذ صباح يوم السبت، بعشرات الرشقات الصاروخية، ردًا على التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وقالت الفصائل في بيان مشترك مساء اليوم ”إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك“.

وحذر بيان الفصائل، ”الاحتلال الإسرائيلي من أن الرد سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان“، مؤكدًا ”سنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا“.