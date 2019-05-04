إسرائيل تُغلق بحر غزة حتى إشعار آخر

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

حذرت الوزارة الصيادين الفلسطينيين من دخول البحر، بعد تلقيها تهديدات من إسرائيل باستهداف أي مركب أو صيّاد يدخل البحر.