إسرائيل تُغلق بحر غزة حتى إشعار آخر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل، أمام حركة الصيادين الفلسطينيين والمراكب البحرية.
وأكدت وزارة الشؤون المدنية أنه تم إبلاغ الصيادين بقرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق البحر بشكل كامل ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف من عصر السبت.
وحذرت الوزارة الصيادين الفلسطينيين من دخول البحر، بعد تلقيها تهديدات من إسرائيل باستهداف أي مركب أو صيّاد يدخل البحر، مؤكدة أنها ”ستمنع دخول أي شخص أو مركب للبحر تحت أي مبرر“.
يأتي القرار الإسرائيلي بعد توتر الأوضاع الميدانية الأمنية، عقب قصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع عسكرية وأراضي زراعية في قطاع غزة، فيما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق عدد من الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية.