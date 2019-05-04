مقتل عسكري تركي شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل عسكري وإصابة آخر بنيران مسلحين أكراد في منطقة عملية ”غصن الزيتون“، شمال سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، يوم السبت، أن عسكريًا قتل وأصيب آخر بجراح طفيفة، بنيران أطلقها مسلحون من منطقة تل رفعت بريف حلب.

وأكد البيان أن الجيش التركي سارع في الرد على مصادر النيران، ضمن إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

وشنت تركيا مطلع العام الماضي عملية عسكرية استطاعت خلالها وبمساعدة عناصر سورية موالية لها من السيطرة على منطقة عفرين التي كان يحكمها مقاتلون أكراد في شمال سوريا.