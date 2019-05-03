تركيا تعلن عن ”مرونة“ أمريكية بشأن منطقة آمنة مزمعة في سوريا

أعلنت تركيا اليوم الجمعة، عن مرونة في موقف الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص منطقة آمنة في سوريا، تبدي أنقرة حماسة لإقامتها، خاصة بعد أن أعلن ترامب عزمه سحب قوات بلاده من سوريا.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مقابلة مع قناة ”إن.تي.في“ التلفزيونية: ”إن الولايات المتحدة تبدي قدرًا من المرونة فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا“.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، قد أجرى محادثات هذا الأسبوع في أنقرة التي تريد إقامة منطقة آمنة شرقي نهر الفرات، بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية من البلاد.