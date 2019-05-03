شهيدان في قصف إسرائيلي على غزة

أسفر قصف مدفعي إسرائيلي على موقع عسكري للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط غزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة: إن ”مواطنين اثنين استشهدا جراء إصابتهما بالقصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة، فضلًا عن إصابة 50 مواطنًا بجروح متفاوتة بمختلف مخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة“.

من ناحيته، قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم: إن ”استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرق القطاع بالرصاص الحي في الرأس والصدر تجرؤ على الدم الفلسطيني“.

وأضاف برهوم، في تصريح صحفي، أن ”استهداف الاحتلال للمتظاهرين جريمة إضافية تضاف إلى سجله الأسود بحق الفلسطينيين وأهالي قطاع غزة“.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إصابة ضابط ومجندة إسرائيليين بجروح طفيفة ومتوسطة، برصاص قناص فلسطيني بالقرب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية 3 قذائف صاروخية على موقع للفصائل الفلسطينية شرقي البريج وسط قطاع غزة.