إثر توتر الأوضاع في غزة.. وفد من حماس يصل للقاهرة‎

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، إن وفدًا قياديًا برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، غادر متجهًا للعاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث عدد من القضايا.

وقالت الحركة في بيان مقتضب، إن ”السنوار غادر قطاع غزة متجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ تلبية لدعوة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بهدف إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية، وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، قد قال في تصريحات سابقة إن وفدًا من الحركة غادر متجهًا للقاهرة؛ لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع غزة.

وجاءت زيارة وفدي حركتي حماس والجهاد للقاهرة، في أعقاب توتر ميداني شهده قطاع غزة، صباح اليوم، حيث قصفت إسرائيل مواقع لحماس، فيما أطلقت فصائل فلسطينية صاروخين من القطاع.

وترعى مصر مباحثات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أسفرت عن تفاهمات بتهدئة الأوضاع على حدود غزة، مقابل تقديم تسهيلات اقتصادية وإنسانية للقطاع.