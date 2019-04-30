الحكيم والعبادي أبرز قادتها.. تحركات لتشكيل كتلة معارضة للحكومة العراقية

تشهد الساحة السياسية في العراق، حراكًا مكثفًا بين عدد من الكتل والأحزاب بهدف تشكيل كتلة معارضة للحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبدالمهدي.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ“ارم نيوز“، إن ”لقاءات عديدة عقدت بين عدد من الكتل والأحزاب السياسية، من أجل بحث قضية تشكيل معارضة لحكومة عبدالمهدي“.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ”سبب تفكير هذه الكتل بالمعارضة، هو تهميشها من المشاركة في الحكومة، وسيطرة تحالفي الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر، على المشهد الحكومي، وتقاسم بعض المناصب والدرجات الخاصة، دون مشاركة الكتل السياسية الأخرى“.

وأضاف المصدر أن ”أبرز قادة هذه المعارضة: حيدر العبادي، وعمار الحكيم، وأسامة النجيفي، وربما يكون نوري المالكي ضمنها، بالإضافة إلى كتل ونواب من كتل سياسية مختلفة“.

وشهدت التحالفات السياسية في العراق، في وقت سابق، خلافات وصراعات داخلية، بسبب المناصب والدرجات الخاصة في الدولة، التي تقدر بأكثر من 7 آلاف منصب متنفذ وبصلاحيات واسعة.

وعلى مدار السنوات الماضية لم تتشكل كتلة سياسية معارضة في البرلمان العراقي، وكانت كل الكتل تشارك في الحكومة أو لا تعارض سياساتها، والسبب حسب مراقبين يعود إلى رغبة أغلب تلك الأطراف بالحصول على مكاسب من الوزارات الحكومية بشكل عام، وهو ما لا تحصل عليه في حال لجأت إلى خيار المعارضة.