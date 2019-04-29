وزيرة الخارجية السويدية: فخورون بقرار الاعتراف بدولة فلسطين

أعربت وزيرة الخارجية السويدية ”مارغوت والستروم“، اليوم الإثنين، عن فخرها بقرار بلادها الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

وقالت والستروم، في حوار أجرته مع قناة ”SVT“ السويدية الرسمية، إن بلادها ”غير نادمة على هذا القرار الذي اتخذته في 2014“. مشددة على استمرار بلادها في دعم فلسطين.

وأردفت المسؤولة السويدية، ”بعد قرارنا هذا، اعترفت العديد من الدول بفلسطين كدولة مستقلة، وهو ما يظهر أنه قرارٌ في الوقت الصائب“.

وأوضحت والستروم، أن بلادها ”أظهرت دائمًا ردة فعل قوية تجاه السياسات الإسرائيلية“.

وفي سياق منفصل، أفادت والستروم بأن الحوار مستمر بين بلادها وإسرائيل، من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2014، أعلنت الخارجية السويدية رسميًا، اعترافها بفلسطين دولة مستقلة، وأصبحت بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار.