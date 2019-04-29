رئيس وزراء موريتانيا الأسبق يقدم ملف ترشحه للرئاسة

قدم رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، الإثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في موريتانيا بتاريخ 22 يونيو/حزيران المقبل.

وقدم ولد بوبكر ملف ترشحه للمجلس الدستوري، الإثنين، وحصل على إيصال يحمل الرقم 2، ليكون بذلك ثاني مرشح يقدم ملف ترشحه رسميًا، بعد وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.

وسيدي محمد ولد بوبكر سياسي شغل عدة مناصب حكومية، بينها رئيس وزراء البلاد لفترتين؛ 1992 ـ 1996، و2005 ـ 2007.

وتدعم ولد بوبكر عدة أحزاب سياسية، أبرزها حزب ”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية“ إسلامي معارض، وحزب ”الاتحاد والتغيير الموريتاني“ القومي.

وحددت الحكومة الموريتانية 22 يونيو/حزيران المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ومن المنتظر أن يغلق مجال قبول ملفات الترشح في 8 مايو/أيار المقبل، فيما يُعِد المجلس الدستوري لائحة مؤقتة للمرشحين، وينشرها في اليوم التالي، ويحق للمترشحين الاعتراض على إعدادها حتى 11 من الشهر ذاته.

وفي 7 يونيو/حزيران المقبل، يُفتح المجال لإجراء حملات انتخابية، وتُختتم بنهاية يوم 20 من الشهر نفسه، بموجب مرسوم رئاسي.

وسابقًا، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أنه لن يترشح، التزامًا بالدستور الذي يسمح بولايتين فقط؛ لكنه قرر دعم مرشح الموالاة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.

وقررت أحزاب المعارضة الدفع بثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم، رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، ورئيس حزب ”اتحاد قوى التقدم“، محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي والنائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي.