تأجيل ”مليونية الشريعة“ في السودان

اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وتيار ”نصرة الشريعة ودولة القانون“، الأحد، على تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة الاثنين، قرب القصر الرئاسي، إلى وقت لاحق.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب لقاء جمع نائب رئيسه، محمد حمدان دقلو، وعضو تيار نصرة الشريعة محمد عبدالكريم.

وقال عبدالكريم عقب اللقاء إن ”دقلو أكد عدم المساس بملف تطبيع أحكام الشريعة في البلاد خلال الفترة الانتقالية“، مشددًا على ”حرص التيار على إعلاء قيم الحوار بين كافة مكونات الشعب السوداني“.

ويضم تيار ”نصرة الشريعة ودولة القانون“ أحزابًا وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم مليونية، للتحذير من المساس ببعض القوانين وتوجهات البلاد.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.