”البرهان“ يُقيل مسؤولين رفيعين في الرئاسة.. ويجمّد نشاط النقابات والاتحادات المهنية

أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، كلًا من: مدير إدارة مراسم الدولة في رئاسة الجمهورية، العميد محمد المبارك سليمان، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية في القصر الرئاسي، قبيس أحمد المصطفى.

ويعد سليمان والمصطفى من الكوادر النافذة في حزب المؤتمر الوطني، الحاكم سابقًا.

وفي سياق آخر، أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارًا بتجميد نشاط النقابات، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل.

ونص القرار الصادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة عبد الفتاح البرهان، على ”تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية، والقيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف تتعلق بالنواحي الاجتماعية، والتكافلية، والإنسانية، لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة“.

ووجه القرار“مسجّل العمل (مستشار في وزارة العدل) بالشروع بتكوين لجان تسيير لمهام هذه النقابات والاتحادات إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية“.

ويأتي قرار المجلس، في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام عمر البشير عليها.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، ويُجري حاليًا مشاورات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.