مقتل طفل كان يقاتل مع مليشيات حكومة الوفاق بمعارك طرابلس (صور)

شيع ذوي الطفل مصطفى عياد قلوص، ابنهم الذي قتل في معارك طرابلس بين المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق والجيش الوطني، إلى مثواه الأخير اليوم السبت في مدينة مصراته.

وقالت مصادر ليبية تحدثت إلى ”إرم نيوز“، أن قلوص ”قتل خلال اشتراكه بالقتال إلى جانب مليشيات مصراته في العاصمة الليبية طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي“.

ونشر رئيس اللجنة الليبية لحقوق الانسان أحمد عبد الحكيم حمزة صورًا للطفل القتيل، على صفحته بموقع فيسبوك، قائلًا: ”قتل هذا الطفل ليلة الخميس، ومعلومات تشير إلى أنه كان يقاتل مع قوات حكومة الوفاق“.

وذكّر حمزة بأن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، جرّم الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة وأهمها: تجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة فعليًا في الأعمال الحربية.

يشار إلى أن إعلام حكومة الوفاق درج على الادعاء بأن الجيش الليبي هو من يجند الأطفال، في صراعه من المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس.