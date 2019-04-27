المعارضة السودانية تتوقع الاتفاق على مجلس انتقالي جديد

أعلن ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر في القضايا الخلافية، في أول لقاء بينهما.

وقال أيمن نمر، وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد.

وأضاف أيمن: ”اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف“. وتابع قائلًا: ”نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة“.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي: إن ”اجتماع لجنة التفاوض المشتركة بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير سادته روح طيبة، ومسؤولية إعلاء قيمة الوطن“.

وأضاف أن ”الاجتماعات ستستمر ومتفائلون بالوصول إلى نتائج إيجابية“.