مقتل أحد كوادر حركة فتح الفلسطينية برصاص مجهولين في لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، أن أحد كوادر حركة فتح الفلسطينية، قُتل برصاص مسلحين مجهولين أثناء تواجده في مخيم ”عين الحلوة“ في لبنان.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن توتراً ساد مخيم عين الحلوة والذي يقطنه لاجئون فلسطينيون، بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار على ”محمد نزيه خليل“ وهو أحد كوادر فتح، ما أدى لإصابته في رأسه وموته على الفور.

وأضافت، ـأنه تم نقل خليل إلى مستشفى النداء الإنساني داخل مخيم عين الحلوة، ثم إلى أحد مستشفيات صيدا في محاولة لإنقاذ حياته، قبل أن يعلن عن مقتله بشكل رسمي.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان توتراً كبيراً بين القوى والفصائل، في ظل ظروف اقتصادية وأمنية متردية تعيشها المخيمات، وسط مطالبات للحكومة اللبنانية بتحسين الوضع المعيشي داخلها.