كيف أحيا مشاهير لبنان الذكرى 104 لمذبحة الأرمن؟

أحيا المشاهير في لبنان الذكرى السنوية لمرور 104 سنوات على الإبادة الجماعية للأرمن أو مذابح الأرمن، والتي تعرف أيضًا باسم المحرقة الأرمنية والمذبحة الأرمنية أو الجريمة الكبرى.

ونددت النجمة اللبنانية نيكول سابا التي تنحدر من أصول أرمنية بالمجازر، وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: ”بعد مرور 104 أعوام على #الإبادة_الأرمنية لا يزال الوجع والغضب بالقلب.. تحية لكل الشعب الأرمني اللي ضحّى كتير وبفتخر إنو عندي جذور أرمنية“.

بعد مرور ١٠٤ اعوام على #الابادة_الارمنية لا يزال الوجع والغضب بالقلب..تحية لكل الشعب الأرمني الي ضحّى كتير وبفتخر انو عندي جذور ارمنية????????✝️✝️#نيكول_سابا — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) April 24, 2019

من جانبها، وردا على استمرار إنكار الإبادة الجماعية للأرمن، قامت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بنشر تغريدة للتذكير بالإبادة، قالت فيها: ”اليوم، 24 أبريل.. نتذكر الإبادة الجماعية للأرمن. صلاتي تذهب إلى أرواح جميع الشهداء، فلتسترح أنفسهم بسلام.. دعونا لا نسمح أبدًا للتاريخ أن يعيد نفسه“.

اليوم، 24 أبريل.. نتذكر الإبادة الجماعية للأرمن. صلاتي تذهب إلى أرواح جميع الشهداء، فلتسترح أنفسهم بسلام. دعونا لا نسمح أبدًا للتاريخ أن يعيد نفسه.#ArmenianGenocide — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 24, 2019

وكتبت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم على حسابها بموقع تويتر: ”شعبٌ لا ينسى قضيته.. ويناضل من أجل إحقاق الحقّ ولو في العام الرابع بعد المئة.. #الابادة_الأرمنية منكم نتعلّم !“.

شعبٌ لا ينسى قضيته … ويناضل من اجل احقاق الحقّ ولو في العام الرابع بعد المئة #الابادة_الارمنية

منكم نتعلّم ! — Rima Njeim (@RimaNJEIM) April 24, 2019

وشارك في التنديد أيضا ساسة لبنانيون، ونوهت فيرا يمين، عضو المكتب السياسي في تيار المردة، بالمسيرة الحاشدة التي شارك آلاف المواطنين وجابت شوارع لبنان، حيث نشرت صورة من المسيرات على تويتر وعلقت عليها كاتبة: ”الأرمن يقدّمون للحياة شهادة في يوم الإبادة #مسيرة_الأرمن“.

وأقر النائب اللبناني السابق سليمان فرنجية بوقوع المجزرة، في تغريدة قال فيها: ”بعد أكثر من مئة عام على #الإبادة_الأرمنية لابدّ من الاعتراف بالمجازر التي ارتكبت بحق مكوّن أساسي في منطقتنا.. عسى أن يتوقّف سفك الدماء في العالم لتصبح كل الحروب مجرّد ذكرى وعبرة“.

بعد أكثر من مئة عام على #الإبادة_الأرمنية لا بدّ من الاعتراف بالمجازر التي ارتكبت بحق مكوّن أساسي في منطقتنا.. عسى أن يتوقّف سفك الدماء في العالم لتصبح كل الحروب مجرّد ذكرى وعبرة — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) April 24, 2019

وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط مؤكدا أن ”التاريخ لن ينسى تضحيات هذا الشعب الكبير التحية كل التحية لشهدائه الأبرار“.