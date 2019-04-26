وفاة عبداللطيف عربيات

أعلن في العاصمة الأردنية عمّان، ظهر اليوم الجمعة، عن وفاة القيادي الإخواني ورئيس مجلس النواب الأسبق ”عبداللطيف عربيات“.

ويعد عربيات من أبرز وجوه الحركة الإسلامية في الأردن، وقد تسلم رئاسة مجلس النواب ثلاث دورات من عام 1990 إلى 1993م، وعضو مجلس الأعيان من 1993-1997.

وكان العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال منحه لقب معالي رغم عدم استلامه لأي حقيبة وزارية، حيث ترأس حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر أحزاب المعارضة في البلاد)، قبل أن يتفرغ لمناصب اجتماعية وبيئية.

واختير عربيات عضوًا في اللجنة الملكية للميثاق الوطني التي شكلها الملك الحسين عام 1990، كما عينه الملك عبدالله الثاني عضوًا في اللجنة الملكية للأجندة الوطنية عام 2005.