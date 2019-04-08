عمّان تعلن إفراج دمشق عن 8 معتقلين أردنيّين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن السلطات السورية أفرجت عن 8 مواطنين أردنيين كانوا معتقلين في سوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة: إن مذكرة من السفارة السورية أفادت بالإفراج عن الأشخاص الثمانية من بين 30 أردنيًا اعتقلوا منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين آواخر العام الماضي.

وأوضح القضاة أن قائمة السفارة تضمنت ثلاثة مواطنين تم اعتقالهم بعد إعادة فتح المعبر الحدودي، وأربعة مواطنين اعتقلوا قبل ذلك، ومواطن تم الإفراج عنه سابقًا، وتتابع السفارة الأردنية في دمشق إجراءات عودته إلى الأردن مع إدارة الهجرة في دمشق.

وقال القضاة: إن قرار السلطات السورية جاء بعد أيام من بحث الوزارة قضية المعتقلين الأردنيين في سوريا مع القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، في لقاء كان الرابع الذي طالبت فيه الوزارة بإطلاق الأردنيين المعتقلين في سوريا والذين لم يتم توجيه تهم لهم أو توضيح أسباب اعتقالهم.

وكانت الوزارة وجهت عددًا من المذكرات الرسمية للسفارة السورية في عمان ولوزارة الخارجية السورية في دمشق؛ للمطالبة بالإفراج عنهم وتوضيح أسباب وأماكن اعتقالهم والسماح لسفارة المملكة في دمشق بزيارتهم.

وأضاف القضاة بأن القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش كان قد أبلغ وزارة الخارجية شفهيًا بالقرار السوري، ولم تعلن الوزارة عن ذلك إلا بعد تلقيها مذكرة رسمية من السفارة السورية مساء هذا اليوم الإثنين تتضمن أسماء المفرج عنهم رسميًا.

وأكد المسؤول الأردني أن وزارته مستمرة بالتواصل مع السلطات السورية عبر سفارة سوريا في عمان وسفارة الأردن في دمشق للإفراج عن بقية المعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم، وتمكين سفارة عمّان في دمشق من زيارتهم حسب ما تنص عليه القوانين المرعية في هذا الخصوص.

وكان القائم بأعمال السفارة السورية في عمان لدى لقاء أمين عام وزارة الخارجية له يوم الخميس الماضي قد وعد بمفاتحة سلطات بلاده والعودة برد عاجل بداية الأسبوع الحالي.

وحسب سجلات الخارجية الأردنية، هناك 30 أردنيًا تم اعتقالهم بعد إعادة فتح الحدود و25 آخرين اعتقلوا قبل ذلك.