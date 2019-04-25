فتح: القيادة الفلسطينية جاهزة لإسقاط ”صفقة القرن“‎

قال القيادي في حركة فتح، يحيى رباح، اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية في أعلى حالة من الجاهزية لإسقاط صفقة القرن الأمريكية، وإسقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف في حديث مع صحيفة ”دنيا الوطن“: ”المعركة الفلسطينية اليوم، على أشدها وكبيرة جدًا، ومنظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشعبي والوحيد للشعب الفلسطيني، تستنفر أدواتها لاجتماع المجلس المركزي“.

وشدد رباح على أن ”حماس متورطة في التعامل مع إسرائيل، والركض وراء تهدئة وهمية“، لافتًا إلى أن الحركة لم تعد قابلة للإنقاذ، متسائلًا: ”كيف نشكل لجنة لمواجهة الصفقة، ولدينا منظمة التحرير الفلسطينية؟“.

وأشار رباح إلى أن ”صفقة القرن لن تمر، وستسقط بواسطة منظمة التحرير، حماس تعرف أنه ليس لديها دور وتخون الشعب الفلسطيني، وتُنفذ أجندات ليس لها علاقة بالفلسطينيين، والمصالحة بالنسبة لفتح والقيادة الفلسطينية قضية أولى، وهذا ما تؤكده الشرعية الفلسطينية كل يوم، ونبذل جهودًا مع الأطراف العربية ومصر لإيجاد مكان للمصالحة“.

من جهته، قال منير الجاغوب القيادي في حركة فتح، إن ”حماس غير مدعوة لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني“، لافتًا إلى أن الدعوات، كانت تصل للحركة باسم أعضائها بالمجلس التشريعي المُنحل.

وأوضح الجاغوب للصحيفة ذاتها، أنه وبعد حل المجلس التشريعي، لم يعودوا أعضاء فيه، وبالتالي لن تُرسل لهم دعوات لحضور جلسة المركزي.

وحول تشكيل الهيئة الوطنية لمواجهة صفقة القرن، قال الجاغوب: ”كيف تشكل حماس هيئة وطنية لمواجهة صفقة القرن وهي جزء منها؟، وكل الشواهد على الأرض تؤكد أن حماس جزء من الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإسرائيل أكدت مرارًا أن الانقسام يخدمها، وحماس تسير باتجاه هذه الصفقة“.

وأضاف الجاغوب: ”مواجهة صفقة القرن تكون باستعادة الوحدة الوطنية، وإتمام الوحدة بين الضفة وغزة والقدس، والهيئة التي تفكر حماس بتشكيلها لا قيمة لها“.