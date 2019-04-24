فتح: عزلة حماس الدولية تقلل أهمية مبادراتها لمواجهة ”صفقة القرن“

قال أمين سر حركة ”فتح“ اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، إن عزلة حركة ”حماس“ وعدم رغبة المجتمع الدولي في التعامل معها، يجعل أي مبادرة تطرحها بلا قيمة.

وأضاف في حديث إذاعي عبر ”صوت فلسطين“ أنه ”لا يوجد أي طرف إقليمي أو دولي يتعامل مع حماس أو يتعامل مع أي طرف خارج المنظمة“.

وعلق الرجوب على إطلاق ”حماس“ مبادرة إنشاء ”هيئة وطنية عليا لمواجهة صفقة القرن“ بقوله: ”تصريح القيادي في حماس صلاح البردويل، حول تشكيل الهيئة العليا، من ضمن الحملات المسعورة التي واكبت المرحلة الماضية، بدءًا من موضوع منعهم إحياء ذكرى الثورة، مرورًا بكل الإجراءات التي مارسوها فيما بعد“.

وحول المواعيد المطروحة أمريكيًا للإعلان عن صفقة القرن قال الرجوب: ”نحن ليست لنا علاقة بما يقولون، ونؤكد لا يوجد حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وحل مشكلة اللاجئين وفق المبادرة العربية والشرعية الدولية، وليس ما قامت به الإدارة الأمريكية“.

وأضاف: ”الإدارة الأمريكية قامت بمجموعة من الخطوات تشير إلى أنها لا تعترف بحقوقنا ولا يوجد أحد يمكن أن يمرر شيئًا إذا لم يجد طرفًا فلسطينيًا، يمكن أن يتعامل بها“.

يذكر أن ”حماس“ أعلنت أمس الثلاثاء، أنه يتم حاليًا الإعداد لتشكيل ما يسمى ”الهيئة الوطنية العليا لمواجهة صفقة القرن“ الأمريكية.