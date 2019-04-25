مصر تفرج عن أحد قادة ”كتائب شهداء الأقصى“ التابعة لفتح

أفرجت السلطات المصرية عن القيادي في ”كتائب شهداء الأقصى“ التابعة لحركة فتح زكي السكني بعد احتجازه عدة أسابيع، بحسب وكالة ”معاً“ الفلسطينية.

ونشر السكني مقطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ نفى فيه سلسلة من الاتهامات التي روجها بعض المواقع الإعلامية حول أسباب اعتقاله.

وبرر السكني نشر الفيديو، بأنه من أجل ”طمأنة أهله وأحبابه وللرد الأولي على كل من أشاع أنباء مغلوطة عنه خلال الفترة الماضية“، مضيفًا أن ”الأزمة انتهت، وأنه ما زال في العاصمة المصرية التي يقيم فيها منذ ثلاث سنوات.

واعتُقل السكني في مصر مطلع نيسان أبريل الجاري قبل أن يُفرج عنه، أمس الأربعاء.