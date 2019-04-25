انطلاق جولة جديدة من محادثات سوريا‎ في نور سلطان

انطلقت في العاصمة الكازاخية، نور سلطان (أستانة سابقًا)، الخميس، الجولة الثانية عشرة من المحادثات بين الدول الضامنة للملف السوري (تركيا، روسيا، إيران).

وفي إطار اللقاءات الفنية الثنائية والثلاثية، التقى ممثلو روسيا وإيران صباح اليوم الخميس في فندق ريتز كارلتون.

وتمثل مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا محور محادثات اللقاءات الفنية بين وفود البلدان الضامنة.

ويشارك الوفد التركي في محادثات الجولة الحالية برئاسة مساعد وزير الخارجية سادات أونال.

ويترأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، فيما يرأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي.

وأوضحت الخارجية الكازاخية في بيان أنه من المنتظر وصول المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، إلى العاصمة نور سلطان، بعد ظهر الخميس للمشاركة في الاجتماعات.