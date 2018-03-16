بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا

المصدر: ا ف ب

بدأ وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران محادثات حول سوريا في أستانة، اليوم الجمعة، بعد شهر تقريبًا على بدء هجوم لقوات النظام السوري بدعم من طهران وموسكو على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه “سيتم التباحث في الوضع على الأرض”، وأيضًا في “النجاحات والإخفاقات في عملية خفض التصعيد”.

وأكد متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان، أن المحادثات بدأت كما كان مقررًا عند الساعة 05:00 (ت غ) بين وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران محمد جواد ظريف وتركيا مولود تشاوش أوغلو.

وترعى الدول الثلاث منذ كانون الثاني/يناير2017 محادثات في أستانة بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، وتم التوصل في أيار/مايو إلى اتفاق لخفض التوتر يسري حاليًا في أربع مناطق سورية.

وعقد اللقاء الأخير بين هذه الدول الثلاث يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر 2017 في أستانة دون تحقيق تقدم ملموس نحو حل النزاع الذي أوقع أكثر من 340 ألف قتيل منذ العام 2011.

ويتم لقاء الجمعة في غياب مراقبين أو مشاركين عن سوريا، ومن المتوقع أن يعد لقمة يشارك فيها رؤساء هذه الدول الثلاث في الرابع من نيسان/أبريل المقبل.

ولم يشارك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في محادثات الجمعة، رغم دعوته وذلك لإصابته بوعكة صحية، بحسب ما أعلن مكتبه الخميس، مضيفًا أن نائبه رمزي عز الدين رمزي سينوب عنه.

الوضع في الغوطة

ميدانيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، إن ما يربو على 12 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا أمس.

وقال لافروف أيضا إن تهديد الولايات المتحدة بضرب العاصمة السورية دمشق غير مقبول.

وبدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا يتجه صوب كارثة وإن الاشتباكات يجب أن تنتهي.

وكان تشاووش أوغلو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الروسي والإيراني في آستانة عاصمة قازاخستان، حيث يجتمع الثلاثة لمناقشة الوضع في سوريا.