اجتماع بشأن الاتفاق النووي في فيينا وسط مخاوف إيرانية من انسحاب أمريكي

يُعقد اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية “فيينا”، الاجتماع الـ11 للجنة المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 بشأن الاتفاق النووي الموقع بين هذه الأطراف عام 2015، بمشاركة مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الخميس، إن مساعد وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي، ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، سيشاركان في الاجتماع المتعلق باللجنة المشتركة لمراجعة تنفيذ الاتفاق النووي.

وكانت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، ذكرت في بيان صحفي لها، الاثنين الماضي، أن “الاجتماع سيوفر فرصة لاستعراض التنفيذ فيما يتعلق بالمسائل النووية والعقوبات”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، للصحفيين الأربعاء الماضي: “سنتابع المشاكل والعقبات، والأحداث التي ربما تكون قد طرحتها الأطراف المتنازعة خصوصًا من جانب الولايات المتحدة”.

وقال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد في مقابلة مع وكالة “كيودو” للأنباء، إن إيران “ستطرح في هذا الاجتماع الانتهاكات المتكررة للولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي”.

وتصاعدت المخاوف الإيرانية من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، بعد إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

واعتبر عراقجي، أن قرار ترامب بإبعاد تيلرسون “يهدف للانسحاب من الاتفاق النووي”، مشيرًا إلى أن “الأمريكيين جادون بالخروج من الاتفاق النووي والتغيير الحاصل في الخارجية الأمريكية يأتي في هذا السياق.. خروج أمريكا وارد جدًا”.