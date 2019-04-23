الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى‎

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدير المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك عرفات عمرو، عقب خروجه من الأقصى من باب الناظر (المجلس).

وقالت مصادر محلية إن عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي اختطفوا عمرو، بعد تأديته للصلاة في المسجد الأقصى، واقتادوه إلى جهة غير معلومة، ضمن سلسلة اعتقالات شنها الاحتلال الإسرائيلي لشيوخ ورموز المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي سلم عددًا من البلاغات والاستدعاءات لمجموعة من المقدسيين الذين يتوافدون على المسجد الأقصى، في إطار تقييد تحركات الفلسطينيين في مدينة القدس، ووقف النشاطات الإسلامية التي يقومون بها في المسجد.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الخاصة الإسرائيلية وجنود الاحتلال.

ووفقًا لوكالة ”وفا“ الفلسطينية للأنباء، فقد ترأس قائد شرطة الاحتلال في القدس عمليات الاقتحام، فيما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه.

وتأتي اقتحامات المستوطنين تزامنًا مع اليوم الرابع من ”عيد الفصح“ العبري، وسط إجراءات مشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين للمسجد واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية الخارجية.