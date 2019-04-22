وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى بحشد من المستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال مسؤول قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، في تصريح مكتوب، إن ”170 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم“، مضيفًا أن ”من بين المقتحمين وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل“.

ويرجح أن ترتفع أعداد المقتحمين خلال ساعات اليوم، على الرغم من الأجواء الماطرة في مدينة القدس.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت الى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، خلال أيام الأسبوع الجاري.

وقام أرئيل بجولة في باحات الأقصى برفقة عناصر من الشرطة الاسرائيلية، حيث اعتاد هذا الوزير اقتحام المسجد بشكل مستمر، وكان آخر هذه الاقتحامات قبل 11 يومًا.

وفي العام الماضي، سمحت الشرطة الإسرائيلية للسياسيين باقتحام المسجد الأقصى مرة شهريًا، حيث يتم ذلك من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في الأردن والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقفه، ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.