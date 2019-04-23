الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تمارس ”عملية استغباء ممنهجة“ للعالم

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، من عملية ”استغباء ممنهجة ومقصودة“ يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، على حد وصفها.

وقالت الوزارة في بيان: ”جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة تؤكد استهانته بحياة أبناء شعبنا، وممتلكاته، وهي ترجمة مباشرة لتعليمات وأوامر المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تستبيح وتتحكم بحياة الفلسطيني، ومصيره، وتضعها بأيدي الجنود الحاقدين أو المستوطنين المتطرفين العنصريين، أو بنظام قضائي لا يمت للقانون بصلة“.

وأضافت: ”جيش الاحتلال يمارس عملية استغباء ممنهجة ومقصودة للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي بعد كل جريمة يرتكبها بحق الفلسطينيين، بتبريره إطلاق النار على الطفل أسامة البدن (16 عامًا) قبل أيام وهو معصوب العينين ومكبل اليدين بأنه حاول الفرار، عدا عن الاستيلاء على المنازل وتهجير قاطنيها“.

وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن ”إخلاء مستوطنين من أحد المنازل في الخليل بقرار من محكمة الاحتلال، بعدما تبين أن الأوراق والوثائق مزورة، يؤكد أن المتهم في هذه الحالة ليس المستوطن الذي استولى على المنزل أو الذي دهس، أو الجندي الذي أطلق النار فقط، إنما منظومة الاحتلال برمتها“.

وتساءلت الخارجية الفلسطينية قائلة: ”هل يعقل أن النظام القضائي والسياسي والعسكري والأمني في إسرائيل لم يتمكن طوال تلك الفترة الطويلة من اكتشاف جريمة المستوطنين، أم أن هذا النظام تواطأ مع المستوطنين طيلة 12 عامًا، وسمح لهم بالاستيلاء على البيت المذكور، وتهجير مالكيه، والإلقاء بهم في المجهول؟! وهل سيقوم جيش الاحتلال بتنفيذ قرار المحكمة بالطريقة نفسها التي ينفذ بها قراراتها ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم“.