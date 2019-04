تزامنًا مع تشديد العقوبات على إيران.. واشنطن تهدد مصادر تمويل حزب الله‎

خصصت الولايات المتحدة، الاثنين، مكافأة تصل قيمتها إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قد تساعد في وقف تمويل حزب الله اللبناني، المدعوم من طهران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المكافآت تستهدف ”تحديد وتعطيل“ مصادر الدخل لحزب الله والجهات المانحة والميسرين الماليين والشركات التجارية والاستثمارات التي يملكها الحزب أو تخضع لسيطرته.

وتهدف المكافآت، كذلك، إلى تعطيل ما وصفه البيان بـ“المخططات الإجرامية التي تشمل أعضاء حزب الله، ومؤيديه“.

وتأتي المكافآت في إطار برنامج ”مكافآت العدالة“ الذي يقدم أموالا في العادة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع إرهابيين مطلوبين، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرنامج لاستهداف شبكة مالية، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

ويطبق برنامج ”مكافآت العدالة“ منذ عام 1984، إذ قدم ”مكافآت“ وصلت إلى ما يزيد على 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات عن إرهابيين أو منعوا وقوع هجمات إرهابية.

وضربت الخارجية الأمريكية مثالا على الأشخاص والجهات التي تستهدفها بثلاثة من الأعضاء والممولين لحزب الله وهم أدهم طبجه ومحمد إبراهيم بزي وعلي يوسف شرارة.

