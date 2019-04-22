المجلس العسكري الانتقالي يعفي 4 سفراء وقنصلين للسودان بالخارج

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء 4 سفراء وقنصلين للبلاد بالخارج.

وبحسب البيان الصادر عن إعلام المجلس العسكري، شملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوي عبدالباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلاند سناء حمد العوض، ورواندا عبدالله حسن عيسى، والقنصل بميامي الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوب مصر، عبدالعظيم الشيخ.

ووجه المجلس، الذي قرر إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء إبراهيم الخضر أيضًا؛ بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي في البنك المركزي، من دون توضيح طبيعة المراجعة.

وفي 11 من شهر أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.